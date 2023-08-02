سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني: ليس لدينا أي خطط في حال وفاة زيلينسكي

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ليس لديها أي خطط في حالة وفاة فلاديمير زيلينسكي.

وكانت مجلة “بوليتيكو” قد نقلت عن النائب الأوكراني نيكولاي كنياجيتسكي، قوله إنه في حالة وفاة زيلينسكي، فإن رئيس البرلمان الأوكراني “رادا” روسلان ستيفانتشوك، سوف يقوم بمهامه.

وأشارت المجلة في مقالها، إلى أن رئيس البرلمان الأوكراني لا يحظى بثقة عالية بين المواطنين بما في ذلك المعارضة، مؤكدة أن مستوى دعمه أقل من زيلينسكي.

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وردًا على ما جاء على لسان النائب الأوكراني، أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني في تصريحات لقناة “رادا”، أن “كل ما هو مكتوب في هذا المقال هو هراء كامل”.

وأضاف: “لسنا بحاجة إلى إلقاء مثل هذه الأشياء أثناء الحرب… الصحفيون لا يفهمون ما يتحدثون عنه على الإطلاق”.

وتابع: “معلومات غير صحيحة على الإطلاق، لا توجد خطط، يوجد رئيس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة”.