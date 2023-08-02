بالأرقام… إنتاج واستهلاك القمح عالميا في آخر 7 سنوات

يمثل القمح ثاني أضخم محاصيل الحبوب في العالم من حيث المساحة المزروعة وحجم الإنتاج، ورغم ذلك، فإن الاستهلاك العالمي تجاوز ما يتم إنتاجه من هذا المحصول الاستراتيجي عدة مرات خلال السنوات الـ 7 الماضية، كان آخرها في إحصائيات (2022 / 2023).

وترصد إحصائيات موقع “ستاتيستا” الأمريكي، بالأرقام حجم الإنتاج العالمي من القمح وحجم الاستهلاك خلال آخر 7 سنوات، تشمل الفترة من 2017 حتى 2023، وتتضمن 6 سنوات تسويقية:

– إحصائية 2017 / 2018:

الإنتاج العالمي: 761 مليون طن. الاستهلاك العالمي: 742 مليون طن.

تشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال (2017 / 2018) سجل فائضا يقدر بـ 19 مليون طن عن حجم الاستهلاك.

– إحصائية 2018 / 2019:

الإنتاج العالمي: 731 مليون طن. الاستهلاك العالمي: 735 مليون طن.

تشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال (2018 / 2019) سجل تراجعا بمقدار 4 ملايين طن عن حجم الاستهلاك.

– إحصائية 2019 / 2020:

الإنتاج العالمي: 762 مليون طن. الاستهلاك العالمي: 747 مليون طن.

تشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال (2019 / 2020) سجل فائضا يقدر بـ 15 مليون طن عن حجم الاستهلاك.

– إحصائية 2020 / 2021:

الإنتاج العالمي: 775 مليون طن. الاستهلاك العالمي: 782 مليون طن.

تشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال (2020 / 2021) سجل تراجعا بمقدار 7 ملايين طن عن حجم الاستهلاك.

– إحصائية 2021 / 2022:

الإنتاج العالمي: 779 مليون طن. الاستهلاك العالمي: 793 مليون طن.

تشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال (2021 / 2022) سجل عجزا بمقدار 14 مليون طن عن حجم الاستهلاك.

– إحصائية 2022 / 2023:

الإنتاج العالمي: 781 مليون طن. الاستهلاك العالمي: 791 مليون طن.

تشير الإحصائيات إلى أن حجم الإنتاج العالمي من القمح خلال (2022 / 2023) سجل عجزا يقدر بـ 10 ملايين طن عن حجم الاستهلاك.

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كيف يمكن زيادة الإنتاج العالمي من القمح؟

سلّطت الأحداث العالمية الأخيرة الضوء على قضية الأمن الغذائي، وجعلت الدول المستهلكة للقمح تتجه نحو وضع استراتيجية زراعية بهدف التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الصناعية، التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج.

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ويقول موقع “ستاتيستا” إن التقنيات الحديثة واستخدام أساليب زراعية جديدة شكلت نهجا جديدا لزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن ذلك يشمل استخدام الطائرات المسيرة والاستعانة بالأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي.

ولفت الموقع إلى أن السوق العالمي للزراعة الذكية ينمو بصورة ثابتة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن معدلات النمو ستكون أسرع خلال السنوات المقبلة.

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ما هي أكبر الدول المستوردة للقمح؟

أورد الموقع قائمة تضم أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للقمح في العالم في (2019 / 2020) بنحو 12.8 مليون طن، بينما سجل حجم استيراداها في (2021 / 2022) نحو 12.2 مليون طن.

ما هي أكبر محاصيل الحبوب زراعة وإنتاجا في العالم؟

تمثل الذرة أكبر محاصيل الحبوب في العالم زراعة وإنتاجا على مستوى العالم، حسبما تشير إحصائيات الموقع، التي قدرت حجم إنتاج العالم منه في (2022 / 2023) بنحو 1.1 مليار طن، بينما يأتي محصول القمح في المرتبة الثانية عالميا بين محاصيل الحبوب بـ 784 مليون طن.