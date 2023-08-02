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استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة بتهم تتعلق بانتخابات عام 2020

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
استدعت المحكمة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمثول أمامها بتهم تتعلق بمحاولته التدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حسبما أفادت وثائق قضائية.

وبحسب الوثائق القضائية، تم توجيه أربع تهم جنائية لترامب بناءً على تورطه المزعوم في محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020.
توجيه 4 اتهامات جنائية جديدة لترامب بشأن محاولة تقويض نقل السلطة
أمس, 22:10 GMT
وأشارت لائحة الاتهامات إلى أن ترامب كان مصممًا على البقاء في السلطة بعد خسارته في الانتخابات، حيث نشر أكاذيب مزعومة عن وجود تزوير حاسم في الانتخابات وادعى أنه فاز فيها.
وأكدت اللائحة أن هذه الادعاءات كانت كاذبة وأن ترامب كان يعلم أنها كاذبة.
وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.
ومن المقرر أن يمثل دونالد ترامب أمام المحكمة في جلسة تعقد في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الشرق الأمريكي في 3 أغسطس/آب.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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