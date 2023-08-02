"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA+

وفقًا لبيان صادر عن الوكالة فإن “فيتش ريتنجز” قامت بخفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في العملات الأجنبية، مع استمرار توقعات استقرار التصنيف.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومي في البلاد، الذي وصف بالفعل بأنه مرتفع.