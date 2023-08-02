"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA+

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، اليوم الأربعاء، عن خفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+.
وفقًا لبيان صادر عن الوكالة فإن “فيتش ريتنجز” قامت بخفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في العملات الأجنبية، مع استمرار توقعات استقرار التصنيف.
الشيوخ الأمريكي يقر بالأغلبية مشروع قانون رفع سقف الدين العام
2 يونيو, 03:00 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومي في البلاد، الذي وصف بالفعل بأنه مرتفع.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك