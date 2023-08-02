سماع دوي انفجارات في كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف، سيرغي بوبكو، صباح اليوم الأربعاء، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المقاطعة، بعد سماع دوي انفجارات في المدينة.

موسكو – سبوتنيك . وقال بوبكو عبر حسابه على تطبيق “تلغرام”: “تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة والمقاطعة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى سماع دوي انفجارات في كييف، وسط تفعيل صافرات الإنذار في أرجاء المقاطعة.

من جانبه، أكد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، تعرض المدينة لهجمات باستخدام “مجموعة من الطائرات المسيرة”.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.