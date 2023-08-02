الطيران الروسي يشن هجمات على أهداف للقوات الأوكرانية في اتجاهات عدة

صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة الجنوب “يوغ” الروسية، فاديم أستافييف، اليوم الأربعاء، أن طائرات المجموعة نفذت ضربات صاروخية وقنابل على أهداف العدو في عدة اتجاهات.

وقال أستافييف لوكالة “ سبوتنيك “: “نفذت طائرات قوات “الجنوب” ضربات صاروخية وقنابل على أهداف قوات الأمن الوطني في اتجاهات ليسيتشانسك، وسوليدارو-آرتيوموفسك، وأليكسندرو- كالينوفسك، وأفدييفسك، ومارينسك”.

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وأوضح أن طواقم طائرات “سو-34” استهدفت نقاط تمركز المجموعة الجوية المتنقلة الـ81 للعدو في منطقة سيريبريانكي وبيلوغوروفكي، واللواء الهجومي المستقل الثالث لقوات الأمن الأوكرانية غرب كليشيفكي، واللواء الميكانيكي المستقل الثاني والعشرين في بريدتيتشينو، واللواء الميكانيكي المستقل الرابع والعشرين في نوفغورودسك.

وأشار أستافييف إلى أن وحدات المدفعية قامت بتدمير مدافع الهاون بقطر 120 ملم للعدو في مناطق سيريبريانكا ونيفيلسكايا، وأيضاً هاون مدفعية ذاتي الحركة من نوع “أكاسيا” و”كراب” و”M777″ و”غفوزديكا” في سيفيرسك، وتيخونوفكا، وأليكسندرو-كالينوفو، وكراسنوغوروفكا.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

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وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.