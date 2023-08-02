اندلاع حرائق عدة في مناطق صناعية وموانئ مقاطعة أوديسا الأوكرانية

أفادت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع حرائق في مناطق صناعية وموانئ جنوبي مقاطعة أوديسا، وتعرض مرافق الشحن لأضرار.

وجاء في بيان حاكم المنطقة الإقليمية في مقاطعة أوديسا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “تم توجيه هجوم طائرات مسيرة ليلاً… إلى جنوب مقاطعة أوديسا… ونتيجة للهجوم، اندلعت حرائق في مناطق صناعية وموانئ، وتضررت مرافق الشحن”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الطيران الروسي يشن هجمات على أهداف للقوات الأوكرانية في اتجاهات عدة

وفي وقت سابق صباح اليوم، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن منظومة الدفاع الجوي تعمل في مقاطعة أوديسا ، وأُعلنت حالة طوارئ جوية في المنطقة.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.