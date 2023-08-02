الحرس الثوري الإيراني يطلق مناورات بحرية بهدف الدفاع عن الجزر "المتنازع عليها مع الإمارات"

انطلقت “مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى”.

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن “المناورات انطلقت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين”.

وأضافت أن “هذه المناورات أطلق عليها اسم “العميد الشهيد إسحاق دارا” بهدف “إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية، وتحديدا جزيرة أبو موسى، (المتنازع عليها مع دولة الإمارات بجانب طنب الكبرى، وطنب الصغرى).

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كما تهدف المناورات إلى “تنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية الجوية، والحرب الالكترونية، والرد السريع، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري”، حسب الوكالة الإيرانية.

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أكد في الآونة الأخيرة، رفض “استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث”، مؤكدا “دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية”.

ودعا المجلس “إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية”، مرحبا بالاتفاق بين السعودية وإيران.

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من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية “سيادتها على الجزر الثلاث في الخليج”، نافيةً من جهة أخرى تدخلها في اليمن.