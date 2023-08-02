خبير يقر باستحالة إجراء انتخابات أمريكية نزيهة في المستقبل

ووفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها: “على الرغم من هزيمته، كان المتهم مصممًا على البقاء في السلطة. لذلك لمدة أكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020، نشر المتهم أكاذيب حول وقوع تزوير حاسم في الانتخابات وأنه فاز بالفعل. كانت هذه المزاعم كاذبة، وكان المتهم يعلم أنها كاذبة”.