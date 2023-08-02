الدوري السعودي بكرة القدم يخطف أنظار العالم للدخول ضمن الدوريات الخمسة الكبرى

توجهت أنظار العالم في الأشهر الأخيرة للدوري السعودي بكرة القدم الذي استقطب ولا يزال يستقطب نجوم كرة القدم العالميين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليسجل مرحلة تاريخية في سجلات بطولاته المحلية.

ينافس الدوري السعودي أكبر الدوريات الأوروبية والعالمية بالأسماء التي يضمها ويسعى لجذبها، وفتح انتقال نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر بعقد يمتد حتى عام 2025، الباب أمام هذه الأسماء ليتوالى النجوم بالتوافد للدوري الذي شهد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مانحا الأندية دعما ماليا كبيرا وفاتحا الطريق لاستقطاب أبرز النجوم.

وتخطى الدوري السعودي بمتوسط رواتب اللاعبين عددا من الدوريات الكبرى بحسب ما نقل موقع “90min”، ليبلغ 6 مليون و300 ألف يورو سنويا، أي ضعف متوسط ​​الراتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع إمكانية الزيادة حتى نهاية فترة الانتقالات بسبب انتقال لاعبين بأجور مرتفعة.

Is the Premier League getting a taste of its own medicine? 🤨 pic.twitter.com/V8XgN28Y8J — 90min (@90min_Football) July 27, 2023

وقال الإعلامي السعودي في صحيفة “الرياضية” السعودية، عبد الرحمن مشبب، في حديث لـ”سبوتنيك”، إن الدوري السعودي بدأ تدريجيا في هذا التطور والتغير، مضيفًا “أنه بعد كأس العالم بدأت القفزة والتحول الحقيقي لجذب أنظار العالم للدوري السعودي بالتعاقد مع رونالدو من قبل نادي النصر، والذي كان بمثابة القنبلة التي أعلنت عن التحول الحقيقي والقفزة السريعة التي توالت بعدها العديد من الصفقات للدوري السعودي”.

وأشار مشبب إلى تصريح النجم البرتغالي الذي قال فيه: “إن الدوري السعودي سيكون من ضمن أفضل 5 دوريات على مستوى العالم، لكن ذلك يحتاج للوقت”، ليعلق مشبب بقوله: “هذا التصريح جاء من دون مبالغة أو مجاملة للبلد الذي يلعب فيه، وذكر أن ذلك يحتاج للوقت، لكن لن يكون بالطويل نظرا للصفقات التي نراها”.

🗣🟡 فيتوريا ( مدرب النصر سابقًا): الدوري السعودي جاذباً للنجوم منذ انضمام الاسطورة كرستيانو رونالدو. pic.twitter.com/6NqsxtfJjx — بيان النصر (@ByanNassr) July 30, 2023

وحول الدعم الحكومي السعودية للدوري المحلي، قال مشبب: “الحكومة السعودية منذ القدم تدعم الرياضة، ولكن في السنوات الخمس الأخيرة كان هناك دعم كبير للرياضة بشكل عام ولكرة القدم بشكل خاص، والرياضة هي جزء من رؤية المملكة “2030” وشريحة كبيرة من الشباب تتابع وتتفاعل مع الرياضة لذلك الحكومة تعرف مدى تأثير الشباب وجعلهم يستغلون أوقاتهم في دعم النجوم والحضور لمتابعة المباريات”.

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وأشار في الوقت ذاته إلى قيام الحكومة قبل سنتين أو ثلاث سنوات في المساهمة بسداد ديون جميع الأندية، قائلا: “كان لدى بعض الأندية ديون للاعبيين ومدربين وكان هناك قضايا دولية مع “الفيفا”، لكن الحكومة قامت بسداد جميع هذه الديون وما زالت تدعم وأصبح هناك نظام جديد في الرابطة من خلال دعم مادي لكل ناد يبدأ من 30 مليون دولار ويرتفع وفقا لترتيب ومركز الفريق من الموسم الماضي”.

وأكد على رغبة الكثير من نجوم اللعبة بالحضور للمملكة، وذلك من خلال طرح وكلاء اللاعبين للعديد من الأسماء الراغبة باللعب لجانب رونادو وبنزيما ونجوم آخرين موجودين.

وحول ما يمكن أن يقدمه قدوم هؤلاء النجوم للمملكة من فوائد اقتصادية وترويجية، طرح مشبب مثالا بانتقال رونالدو لصفوف النصر، قائلا: “عندما وقّع عقده مع النصر وأعلن عن ذلك عبر تطبيق “إنستغرام”، وصل عدد الإعجابات بهذا المنشور لـ27 مليون، في 24 ساعة فقط، ولك أن تتخيل عدد المتابعين والشركات الراعية والتسويقية، وأن هذه القفزة الهائلة للدوري السعودي لا تنعكس عليه فقط بل وأيضا سيكون صداه عربيا وآسيويا، حيث شاهدنا تصريح رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان، عندما قال بأن الدوري السعودي سينعكس على القارة الآسيوية ويجذب الأنظار إليها”.

من جهته وصف الصحفي الرياضي في جريدة “الشرق الأوسط” السعودية، مهند علي، أن جلب لاعبين عالميين سبق لهم الفوز بالكرة الذهبية مثل كريم بنزيما ورونالدو ودوري أبطال أوروبا مثل فيرمينو وساديو ماني ومحرز، بالإضافة للاعبين سبق وأن تواجدوا بكأس العالم وأمم أوروبا، سيسهم برفع مستوى الدوري .

وأشار علي للفوائد الترويجية سواء من بيع التذاكر وجذب الرعاة للدوري بالإضافة للتنويع في حقوق البث، قائلا: “سيتم بث الدوري السعودي في الموسم الجديد على قنوات مثل “بي إن سبورت” بالإضافة لكثير من الشبكات العالمية، ولقد شاهدنا في الموسم السابق أن مباريات النصر وبسبب وجود رونالدو كانت تبث على بعض القنوات البرتغالية والصربية وهذه السنة سيكون هناك اهتمام أكبر من قبل قنوات عالمية، ويتم الحديث ولكن ولم يؤكد بعد أن شبكة “سكاي سبورتس” مهتمة ببث ملخصات وبعض مباريات الدوري السعودي وليس بشكل كامل وكل هذا سيجلب فوائد اقتصادية وترويجية كبيرة للأندية ولبطولة الدوري في الفترة المقبلة”.

من جهته تحدث المحلل الرياضي، هاني سكر، عن ارتفاع القيمة التسويقية لأندية الدوري السعودي بهذه الصفقات، بقوله: “الفائدة بقدوم لاعبين من مستوى عالي للدوري السعودي كبيرة جدا حيث ترتفع معها القيمة التسويقية لهذه الأندية حيث أصبحت تتخطى قيمة لاعبيها المئة مليون وهنا نتحدث عن 3 أندية في القمة ونادي رابع وهو الأهلي الذي أصبح قريب من هذا الرقم”.

Over €1bn spent by Premier League clubs already this summer. Double the next league… 🤑 pic.twitter.com/O4EH7pJ9td — 90min (@90min_Football) July 28, 2023