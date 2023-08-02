إعادة فتح شواطئ منتجع شيلا التركي بعد تطهيرها من الألغام

أعادت السلطات التركية فتح معظم شواطئ منتجع “شيلا” السياحي المطل على البحر الأسود، بالقرب من إسطنبول، بعد تطهيرها من الألغام، التي تم اكتشافها، الاثنين الماضي.

إسطنبول – سبوتنيك. وقال مصدر في الشرطة التركية لـ”سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إنه “أعيد فتح جميع الشواطئ باستثناء شاطئ واحد تم اكتشاف ألغام فيه”.

إغلاق جميع الشواطئ في منتجع “شيلا” التركي

وأضاف المصدر أن “جميع الشواطئ بما في ذلك تلك الموجودة في شيلا وبالقرب من مدينة أجفا مفتوحة ويسمح بالسباحة فيها، ولم يبق سوى شاطئ سوفولار مغلقا”.

وأمس الثلاثاء، تم إغلاق جميع الشواطئ في منتجع “شيلا”، بسبب عمليات المسح الجارية للمنطقة بعد اكتشاف 28 لغما، حسبما ذكر مصدر في شرطة شيلا لوكالة “سبوتنيك”.