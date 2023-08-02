مدرعة روسية تقتحم الخطوط الأوكرانية وتنقذ جنودا في مهمة "شبه مستحيلة"… فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق شجاعة وبسالة طاقم مدرعة روسية قامت بعملية إجلاء لعسكريين روس جرحى في الميدان.

وأظهر المقطع مدرعة روسية قامت طاقمها بعملية إجلاء ناجحة لرفاقه الجرحى بعد نداء استغاثة على محور رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.

وفي التفاصيل، طلبت مجموعة من فوج المشاة الذي أصبح دون دعم من القوات الروسية الرئيسية في منطقة رابوتينو على محور أوريخوف لجبهة زابوروجيه، إجلاءها عاجلاً. فانطلق إلى المحاصرين طاقم عربة النقل المدرعة التابع للفرقة 42 من القوات المسلحة الروسية من أجل المساعدة.

ورصد العدو حركة عربة النقل المدرعة وحاول بكل طريقة ممكنة منع تنفيذ المهمة القتالية، حيث استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع الأسلحة التي بحوزتها، بما في ذلك الذخائر العنقودية، لكن الطاقم الروسي بقي صامدا رغم نيران العدو الكثيفة، تم الإجلاء حتى النهاية.

وأفادت الأنباء من الجبهة أن المركبة المدرعة قد وصلت بنجاح إلى المواقع الصديقة.