إيران تحدد 5 نقاط ساحلية لإنشاء مفاعلات نووية ضخمة

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أن إيران حددت 5 نقاط ساحلية في 4 محافظات جنوبية لإنشاء مفاعلات كهروذرية كبيرة.

وقال إسلامي على هامش اجتماع الحكومة، إنه “تم تحديد حصة الكهرباء النووية للبلاد وهي 20 ألف ميغاواط، وهذه الحصة منطقية ومدروسة ومعلوماتها المطلوبة موجودة، وكان يجب علينا تحديد الأمكنة من أجل ذلك، فهذه المحطات يجب أن تبنى بالقرب من الساحل بسبب حجمها الكبير وتوفر المياه اللازمة لتبريد المفاعل، كما يجب توفر البنى التحتية والظروف الجغرافية في تلك الأمكنة ليتم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية”.

وأضاف: “تم تحديد 5 مناطق ساحلية لإنشاء المحطات النووية في محافظات هي خوزستان، سيستان وبلوشستان، هرمزكان وبوشهر، وتم تأسيس الشركات اللازمة لإنشاء المحطات الكهروذرية وبدء الدراسات والنقاشات، وتم شراء الأراضي أيضا، بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.

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