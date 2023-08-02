الجيش الروسي يصد 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي صد 4 هجمات أوكرانية على اتجاه زابوروجيه

وأضافت: “تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني في منقطة مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا ودبابة ومركبتين قتاليتين للمشاة”.

وأردف البيان: “بالقرب من مدينة أوريخوف، في مقاطعة زابوروجيه، تم استهداف مركز قيادة اللواء الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني”.

وتابع البيان: “في اتجاه كراسني ليمان، نجحت قوات محموعة “المركز” وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية في صد هجوم للعدو في منطقة نوفوفوديانوي في جمهورية لوغانسك الشعبية”.

وبحسب الدفاع: “تم القضاء على ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا و4 مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات ومدفع “إم777” أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز “غفوزديكا” ومدفع “دي-30”.

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وقالت الدفاع: “تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 12 صاروخًا من طراز ” هيمارس”.

وبحسب الدفاع الروسية: “تم تدمير 28 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون”.