مستشار لدى البنتاغون يكشف سبب خطة بولندا بضم جزء من أوكرانيا

أعلن مستشار البنتاغون السابق، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن بولندا تريد ضم غرب أوكرانيا من أجل إعادة توطين جميع اللاجئين الذين وصلوا بعد بدء الصراع.

وقال ماكغريغور على مدونته على منصة “يوتيوب”، إن “بولندا تريد ضم غرب أوكرانيا من أجل إعادة توطين جميع اللاجئين الذين وصلوا بعد بدء الصراع”.

وأضاف ماكغريغور: “عندما تبدأ أوكرانيا في الانهيار ويضعف جيشها، ستكون هناك محاولة لغزو الجزء الغربي من البلاد لإقامة منطقة أمنية وإعادة ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني إلى وطنهم”.

مستشار البنتاغون السابق ماكغريغور يؤكد انهيار أوكرانيا كدولة

وفقا لماكغريغور، فإن القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة سوف “يتم تحطيمها إلى قطع صغيرة” إذا لم يكن لديها دفاعات قوية مضادة للطائرات.