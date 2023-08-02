مستشار لدى البنتاغون يكشف سبب خطة بولندا بضم جزء من أوكرانيا

أعلن مستشار البنتاغون السابق، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن بولندا تريد ضم غرب أوكرانيا من أجل إعادة توطين جميع اللاجئين الذين وصلوا بعد بدء الصراع.
وقال ماكغريغور على مدونته على منصة “يوتيوب”، إن “بولندا تريد ضم غرب أوكرانيا من أجل إعادة توطين جميع اللاجئين الذين وصلوا بعد بدء الصراع”.
وأضاف ماكغريغور: “عندما تبدأ أوكرانيا في الانهيار ويضعف جيشها، ستكون هناك محاولة لغزو الجزء الغربي من البلاد لإقامة منطقة أمنية وإعادة ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني إلى وطنهم”.
مستشار البنتاغون السابق ماكغريغور يؤكد انهيار أوكرانيا كدولة
6 مارس, 18:52 GMT
وفقا لماكغريغور، فإن القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة سوف “يتم تحطيمها إلى قطع صغيرة” إذا لم يكن لديها دفاعات قوية مضادة للطائرات.
وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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