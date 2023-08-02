صرح الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، بأن الغرب يمجد زيلينسكي قبل الانتخابات المحتملة في أوكرانيا.

وعلق أليكسي ليونكوف، على ما نشرته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية بشأن 10 محاولات اغتيال مزعومة على زيلينسكي: “لديه حياة أكثر من القطط”.

اقتبس الخبير ليونكوف من مجلة “تسارغراد”: “لم تكن هناك محاولات اغتيال، لكن الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية السابقة ما زالت في الطريق. حتى لو لم يتم تأجيلها، كما يريدون يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي أندريه) و زيلينسكي، فإن الهالة البطولية لقائد أوكرانيا “غير المكتمل” ستكون مفيدة للغاية”.

و أشار ليونكوف إلى أن التقرير الذي نُشر في “بوليتيكو” عن محاولات اغتيال زيلينسكي “أعدته منظمة غير حكومية تتلقى أموالاً من أموال خارج الميزانية من MI6”.

وبحسب بوليتيكو، فإن رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، لديه كل الفرص ليحل محل زعيم نظام كييف في حال اغتياله.

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