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ونقل مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن العشرات من أبناء القبائل العربية في 10 قرى تقع في الريف الشرقي لمدينة الحسكة، بينها “المعروف والصلالية والحمر ورد شقرا”، خرجوا، اليوم الأربعاء، بمظاهرات شعبية تخللها قطع طريق عام “الحسكة – الهول” بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا منهم على ممارسات قوات “قسد” والاحتلال الأمريكي ضدهم، وتهميش القرى العربية بشكل كبير.

القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط #السوري باتجاه #العراق أغلق متظاهرون من أبناء قرى ريف الحسكة، شرقي سوريا، طريقًا حيويًا أمام قوافل شاحنات النفط التي ينهبها الجيش الأمريكي والمسلحون الموالون له، من حقول نفط (الجبسة) في ريف المحافظة الجنوبي. pic.twitter.com/ICxYNZDd1P — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 2, 2023

وأدت الاحتجاجات لقطع الطريق العام المؤدي من مدينة الحسكة إلى بلدة الهول ومخيمها، قبل أن تزج “قسد” قوات كبيرة حاولت فض الاحتجاج بالقوة، إلا أنها لم تنجح، ليتدخل بعدها وفد من ممثلي هذه القوات الموالية للجيش الأمريكي بمفاوضات مع المحتجين، الذين أكدوا بأنهم سيستمرون باحتجاجاتهم السلمية خلال الأيام المقبلة، بحسب المصادر.

© Sputnik . Atia Al atia القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق © Sputnik . Atia Al atia

ويعتبر طريق “الحسكة – الهول” من أهم الطرق الحيوية في محافظة الحسكة، والذي يستخدمه الجيش الأمريكي في نقل وسرقة النفط السوري من حقول نفط مديرية نفط “الجبسة في منطقة الشدادي” وحقل “تشرين” النفطي عبر الصهاريج، إلى خارج الأراضي السورية عبر منافذ غير شرعية على الحدود “السورية – العراقية”.

وأوضح مراسل “سبوتنيك” أن أبناء القبائل العربية يعلمون تماما أهمية هذه الطريق بالنسبة للجيش الأمريكي، نظرا لحيويته في تصدير النفط السوري المسروق، الأمر الذي يدعم قدرتهم على تحصيل حقوقهم في أي مفاوضات مع المسلحين الموالين له.

© Sputnik . Atia Al atia القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق © Sputnik . Atia Al atia

وقالت المصادر أن قراهم، كما هي حال القرى والبلدات العربية الواقعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، تعاني من تهميش وتضييق، بما في ذلك ملاحقة واختطاف أبنائهم لزجهم في القتال ضمن صفوفهم، كما تعاني القرى من نقص خدمات الغاز والمياه والخبز، وإن العائلات فقدت أسطواناتها للغاز المنزلي ودفاتر العائلة بسبب القائمين على قطاع الخدمات في مؤسسات “قسد”.

وتتسع دائرة الرفض الشعبي ضد ممارسات الاحتلال الأمريكي ومسلحيه بشكل يومي من قبل الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها مع قوات الاحتلال الأمريكي، إذ شهدت هذه المناطق احتجاجات متواصلة رفضا لوجودها وانتهاكاتها المستمرة بحقهم.

اشتباكات

وفي محافظة دير الزور شرقي سوريا، أكدت مصادر محلية لوكالة “سبوتنيك” أن توترا يسود قرية الجلامدة في ريف ديرالزور الغربي، نتيجة اشتباكات بين مجموعة من أبناء القبائل العربية من طرف، والمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في قوات “قسد” من طرف آخر، على خلفية قيام مسلحين من “قسد” بإطلاق الرصاص على الشاب “محمود الشيحان” وإصابته بجروح خطيرة.

© Sputnik . Atia Al atia القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق © Sputnik . Atia Al atia

وتابعت المصادر أن سكان القرية من قبيلة “البكارة” العربية هاجموا عددا من مراكز “قسد” في قريتهم، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية بين الطرفين.

ضحايا جدد للألغام

وفي ريف الرقة الواقع تحت سيطرة قوات “قسد”، أفادت مصادر محلية لوكالة “سبوتنيك”، أن السيدة فاطمة ابراهيم العيسى، والسيدة خديجة الابراهيم العيسى، والسيدة حليمة العيسى، والطفل محمد عبد القهار الحاج محمد، لقوا حتفهم جميعًا وأصيبت الفتاة روان عبد القهار الحاج محمد (١٣ سنة) إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب وتنظيم “داعش” الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول) في قرية بصراوي العامر في منطقة الجرنية في ريف محافظة الرقة.

© Sputnik . Atia Al atia القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق القبائل العربية تقطع طريقا حيويا يستخدمه الجيش الأمريكي لسرقة النفط السوري باتجاه العراق © Sputnik . Atia Al atia

وتابعت المصادر أن الطفل محمد عثر على لغم قرب مدرسة القرية، ليعود به إلى المنزل بقصد اللعب به، وأثناء العبث فيه قرب تجمع النسوة انفجر اللغم ما أدى لمقتلهن جميعًا.