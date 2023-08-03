صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأنه في محادثات السلام في السعودية، ستجبر الدول الغربية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على التخلي عن جميع المطالب الموجهة لروسيا.

وقال سكوت ريتر، في مقابلة على قناة ” Dialogue Works”على “يوتيوب”: “في هذا المؤتمر، سيأخذون خطة زيلينسكي الشهيرة المكونة من عشر نقاط ويلقون بها من النافذة، هذا هو توقعي. إنه لا يصلح لشيء على أي حال”.

وبحسب ريتر، سيُجبر رئيس نظام كييف على التخلي عن المطالب الحالية وتقديم تنازلات كبيرة.

وسأل ريتر: “ما زلنا بحاجة إلى التفكير في هذا:… لماذا الغرب، في حالة يأس، يجتمع ويطور بشكل محموم بعض منصات التسوية إذا “انتصروا” جميعًا؟”.

وأشار إلى أن عقد مؤتمر سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسية يعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها يخسرون الكثير.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام: نظام كييف أسير مأزق “الهجوم المضاد”… لا يستطيع التقدم أو الانسحاب

وقال فلاديمير زيلينسكي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إن كييف لديها “خطة سلام” خاصة بها، تتكون من عشر نقاط، من بينها ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل “الأشخاص المحتجزين” وفقًا لصيغة “الكل مقابل الجميع”، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.

ومن المقرر عقد محادثات السلام في المملكة العربية السعودية في أغسطس/ آب، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر دبلوماسيون من نحو 30 دولة. وقد تم تأكيد المشاركة بالفعل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، ومن بين المدعوين إندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا.