بلينكن يتشاور مع نظيره المصري بشأن مواقف البلدين تجاه بعض القضايا الإقليمية

تباحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره المصري، سامح شكري، بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية.

ونقلت بوابة “أخبار اليوم”، عن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قوله بأن شكري تلقى مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للتشاور حول العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير الأمريكي أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وحرصه على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية، كما تضمنت المكالمة تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية من بينها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية.

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وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال المكالمة الهاتفية، عن رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية، فيما ثمّن بلينكن دور مصر المهم في إطار آلية دول جوار السودان، معبرا عن حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر لإنهاء الأزمة في السودان، وتحقيق حلول ناجعة ومستدامة للتحديات التي تواجه المنطقة.