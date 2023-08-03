روسيا تشعر بقلق حول معلومات عن تحضيرات إرهابية تستهدف دوريات جيشها في سوريا

وقال كوليت للصحفيين: “يشعر الجانب الروسي بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة على أراضي روسيا) تعمل بنشاط على إعداد انتحاريين مهمتهم تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات الجيش الروسي والجيش السوري”.

وشدد على أن القوات الروسية ستتخذ أكثر الإجراءات حسمًا وصعوبة ضد المسلحين، الذين يخططون لشن هجوم على الجيشين الروسي والسوري. بالإضافة إلى ذلك، دعا كوليت قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى الامتناع عن الاستفزازات، والسير في طريق التسوية السلمية للصراع.