روسيا تشعر بقلق حول معلومات عن تحضيرات إرهابية تستهدف دوريات جيشها في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن إرهابيين يستعدون بنشاط لهجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات القوات المسلحة الروسية في سوريا.
وقال كوليت للصحفيين: “يشعر الجانب الروسي بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة على أراضي روسيا) تعمل بنشاط على إعداد انتحاريين مهمتهم تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات الجيش الروسي والجيش السوري”.
مركز المصالحة الروسي يبلغ عن 10 خروقات جوية للتحالف الأمريكي في سوريا
1 أغسطس, 19:35 GMT
وشدد على أن القوات الروسية ستتخذ أكثر الإجراءات حسمًا وصعوبة ضد المسلحين، الذين يخططون لشن هجوم على الجيشين الروسي والسوري. بالإضافة إلى ذلك، دعا كوليت قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى الامتناع عن الاستفزازات، والسير في طريق التسوية السلمية للصراع.
وأشار إلى أن “التحالف” الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة أمريكا في سوريا، انتهك بروتوكولات عدم التضارب 13 مرة في اليوم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك