السفير الفلسطيني في بيروت يبحث مع قائد الجيش اللبناني تطورات مخيم عين الحلوة

بحث السفير الفلسطين في لبنان، أشرف دبور، مع قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، تطورات الأوضاع في مخيم عين الحلوة.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن دبور أطلع قائد الجيش اللبناني، خلال اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم الأربعاء، على خطوات التوصل إلى وثيقة تفاهم من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وهي تتضمن وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المخيم.

وفي وقت سابق، أكد القيادي الفلسطيني، أحمد الشيخ، “تشكيل لجنتين داخل مخيم “عين الحلوة” جنوبي لبنان، من فتح والإسلاميين لتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم المتورطين إلى القضاء اللبناني”.

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وقال الشيخ، الذي يشغل منصب نائب أمين سر منظمة “الصاعقة” الفلسطينية، في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إنه “سيتم تشكيل لجنة تحقيق في جريمتي قتل عبد فرهود، ومسؤول الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة أبو أشرف العرموشي، وتسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة في لبنان لإحالتهم إلى القضاء المختص”.

وأكد أنه “تم وقف إطلاق النار فورا طيلة وجود اللجنتين في المخيّم، من الساعة 5 والنصف عصرًا حتى الساعة 9 مساءً”، موضحا أن “الاجتماعات هدفها أولًا تثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق لتسليم المتورطين في عملية اغتيال رئيس الأمن الوطني في مخيم عين الحلوة، أبو أشرف العرموشي”.

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وتوصلت الفصائل والقوى الفلسطينية مع أحزاب لبنانية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، وسحب المسلحين من الشوارع، وتشكيل لجنة للتحقيق وكشف المتورطين في عملية اغتيال العرموشي.