الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أن واشنطن أمرت بإجلاء جزئي لسفارتها في النيجر، وذلك بعد أسبوع من وقوع انقلاب في البلاد.

وجاء الإعلان في تحديث لتوجيه السفر الأمريكي للنيجر: “في 2 أغسطس/آب 2023، أمرت الوزارة بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين وأفراد العائلات المؤهلين من السفارة في نيامي”.

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وفي وقت سابق، الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وذلك عقب الأحداث التي تشهدها البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن دبلوماسي أمريكي، أن “أمريكا تستعد لإجلاء موظفي سفارتها في النيجر، وأن القرار النهائي للإجلاء لم يتخذ بعد لكنه وشيك”، مشيرة إلى أن أمر الإجلاء المحتمل سيشمل معظم سفارة واشنطن في النيجر وليس جميعهم.

وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.