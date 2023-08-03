إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات خاركوف وكيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا

أفادت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بإعلان حالة التأهب الجوي وسماع صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف وكيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وخاركوف في تمام الساعة 01:55 بتوقيت موسكو، وفي الساعة 01:56 في مقاطعة كيروفوغراد.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي كييف وتشيرنيهيف بأوكرانيا

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مدينة كييف، وأيضًا في مقاطعات سومي وكيفسكي وبولتافا وتشيركاسي في البلاد.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.