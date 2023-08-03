القوات الأوكرانية تعيد تجميع قواتها على مشارف مدينة أرتيوموفسك

أكد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية تقوم بإعادة تجميع قواتها على أطراف مدينة أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن المعارك ما تزال مستمرة من أجل السيطرة على البلدات المجاورة للمدينة.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح غاغين خلال حديثه لوكالة “ سبوتنيك ” أن قوات العدو تجمع قوات كبيرة نحو مدينة أرتيوموفسك وتستمر في شن هجماتها، وأن المعارك متواصلة للسيطرة على بلدات كليشيفكا وكورديوموفكا وأندريفكا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة وثائق البنتاغون المسربة: واشنطن عرضت على كييف الانسحاب من أرتيموفسك

وأوضح أن هذه البلدات الصغيرة تلعب دورًا حيويًا في إمكانية شن هجمات على المدينة ذاتها، مشيرا إلى أن بلدة كليشيفكا الآن تخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية.

وأضاف أن العدو يحتل جزءًا من المرتفعات في تلك البلدة ويطلق النار من هناك نحو مشارف مدينة أرتيوموفسك، موضحًا أنه بشكل عام تسيطر قواتهم على جزء من تلك البلدة.

وختم غاغين تصريحه قائلاً: “هذه مشكلة، لكنني أعتقد أن القوات الجوية ستتدخل لحل هذه المشكلة”.

وتقع آرتيوموفسك شمال غورلوفكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعد نقطة تواصل هامة لإمداد قوات الجيش الأوكراني في دونباس. وتدور في المدينة معارك شرسة منذ أكثر من نصف عام.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.