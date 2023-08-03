وزير الخارجية الأرميني يبحث في اتصال هاتفي مع بوريل الوضع في قره باغ

أجرى وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، مكالمة هاتفية مع جوزيب بوريل، المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الوضع في قره باغ.

يريفان – سبوتنيك . وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان، يوم الأربعاء، أن الجانبين قاما بتبادل وجهات النظر حول قضايا أمن المنطقة، مع التركيز على الأزمة الإنسانية في قره باغ نتيجة إغلاق أذربيجان لممر لاتشين بشكل غير قانوني.

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتنظيم اجتماع ثلاثي مع أرمينيا وأذربيجان لمناقشة اتفاقيات قره باغ

وأشار البيان إلى أن ميرزويان أكد على أهمية رفع الحصار عن ممر لاتشين على الفور، وفقًا لقرارات المحكمة الدولية للأمم المتحدة الصادرة في فبراير ويوليو 2023، وضمان توفير الإمدادات الضرورية من طعام ودواء وسلع أساسية أخرى إلى قره باغ.

اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ، في سبتمبر/ أيلول 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات.

وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.