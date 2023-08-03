زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ.
موسكو – سبوتنيك. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع في الساعة 1.25 بالتوقيت العالمي، (4.25 بتوقيت موسكو) على بعد 493 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بنما التي يبلغ عدد سكانها 408 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.
زلزال قوي بلغت شدته 6.8 درجة يضرب بنما
21 يوليو 2021, 21:38 GMT
ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي جراء الزلزال.
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