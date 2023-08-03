زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل بنما

موسكو – سبوتنيك . وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع في الساعة 1.25 بالتوقيت العالمي، (4.25 بتوقيت موسكو) على بعد 493 كيلومترًا جنوب غرب مدينة بنما التي يبلغ عدد سكانها 408 آلاف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.