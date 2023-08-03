القوات الخاصة السورية والقوات الجوية الروسية تجريان تدريبات ليلية لأول مرة في محافظة حماة

قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن وحدات القوات الخاصة في الجيش العربي السوري أجرت بالتعاون مع طواقم القوات الجوية والفضائية الروسية تدريبًا تكتيكيًا ليلاً لأول مرة في محافظة حماة السورية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على موقع تلغرام للوزارة: “وحدات القوات الخاصة في الجيش العربي السوري نفذت بالتعاون مع طواقم القوات الجوية والفضائية الروسية تدريبًا تكتيكيًا ليلاً في محافظة حماة للمرة الأولى”.

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وبحسب خطة التدريب، قام العدو بمحاولة هجوم على مواقع تمركز القوات الحكومية واستولى على منطقة مأهولة بالسكان، كما تم اتخاذ قرار بالتحالف بين قيادة القوات الروسية وقيادة الجيش السوري لتحرير المنطقة المأهولة ليلاً.

وشنت طواقم طائرات “سو- 35” والقاذفات “سو-24” التابعة للقوات الجوية الروسية، بالتعاون مع فرق المدفعية السورية، هجمات نارية على أهداف حيوية للعدو.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مروحيات الهجوم “كا-52” التابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير مركبات الدروع ومواقع إطلاق النيران المحصنة للمجموعات الإرهابية الافتراضية، مما سمح لوحدة مشاة النخبة “النمور” في الفرقة الـ25 لتنفيذ عمليات إنزال في منطقة العمليات.

وأشارت الوزارة إلى أن جنود الجيش السوري قاموا بالقفز بالمظلات الروسية من ارتفاع 1500-3000 متر مع معداتهم باستخدام نظام القفز “أرباليت-2” وبأسلوب الهجوم بالحبال من طائرات مروحية “مي-8” تابعة للقوات الجوية الروسية.