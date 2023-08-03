مستشار بوشيلين يكشف عن انخفاض توريد المعدات الغربية لأوكرانيا

صرح يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن إمدادات المعدات الغربية إلى أوكرانيا قد شهدت انخفاضًا، ما يعزز من حالة الاستياء المتزايدة في الدول الأوروبية من الحاجة المتزايدة لدعم أوكرانيا، ويشير إلى احتمالية مراجعة السياسة المستقبلية في هذا الصدد.

موسكو- سبوتنيك . في حديثه لوكالة “ سبوتنيك “، قال غاغين: “بالنسبة لتوريد المعدات، فقد انخفض بالفعل، ولدي شكوك كبيرة بشأن حصول أوكرانيا على مقاتلات أميركية الصنع، لأن خسارة مثل هذه الطائرات ستكون بمثابة ضربة كبيرة للمجمع العسكري الصناعي الأمريكي”.

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وتابع غاغين، قائلا: “نحن نشهد الآن فعليا بدء جميع الدول الأوروبية الواحدة تلوى الأخرى تقريبًا، الشعور بالاستياء من الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا كون مواطنو الدول الغربية غير راضين عن حقيقة مفادها أن بلدانهم ملزمة على تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لأن ذلك يؤثر على أوضاعهم..”، مشيرا بهذا الصدد إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وأضاف:

“قريبا سنشهد منعطفا في السياسة الأوروبية..(..)”.

وحذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا ويطيل الصراع فقط. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة، ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضًا بتدريب الأفراد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.