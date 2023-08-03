الكشف عن أسباب تراجع الهجوم الأوكراني المضاد على محاور القتال

كشف مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، اليوم الخميس، عن سبب تباطؤ الهجوم المضاد الأوكراني على محاور القتال المختلفة في الآونة الأخيرة.

وجاءت تصريحات غاغين لوكالة “سبوتنيك” قال خلال إنه “بشكل عام الجو حار في كل مكان ويواصل العدو الهجوم من خلال مجموعات صغيرة معززة بمركبات مدرعة، لكن هناك تباطؤ في ما يسمى بالهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف غاغين بالقول إن الهجوم المضاد الأوكراني بات أضعف وأقل كثافة من ذي قبل، مرحجا أن تكون الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو على وجه التحديد في القوة البشرية والتكنولوجيا هي السبب الأساس.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات

وأشار غاغين إلى أنه “لم تحدث أي أحداث مهمة حتى الآن” على طول خطوط القتال.

وفي وقت سابق، صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن القوات المسلحة الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من ثلاث جهات، مثلما حدث خلال تحرير مدينة أرتيوموفسك، مشيرا إلى أن قوات العدو قد بدأت في استنفاد قواها.