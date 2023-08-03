سلطات كالوغا: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط ست مسيرات دون وقوع إصابات أو أضرار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أنها تصدت لمحاولة من نظام كييف، لتنفيذ هجوم بالمسيرات في مقاطعة كالوغا وتم تدمير كل المسيرات بواسطة قوات الدفاع الجوي.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: “الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة مسيرات حلقت في أجواء مقاطعة كالوغا. تمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير ست مسيرات”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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31 يوليو, 13:30 GMT
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، “عدم وقوع إصابات أو أضرار، نتيجة الهجوم الإرهابي، الذي تم إحباطه”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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