السفير الإيراني في موسكو: نائب رئيس الأركان الإيراني يخطط لزيارة روسيا منتصف الشهر الجاري

وقال جلالي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “ستكون إيران ممثلة على مستوى نائب رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستشارك بمؤتمر موسكو للأمن الدولي ومنتدى “الجيش 2023”.

ومن المتوقع أن ينطلق مؤتمر موسكو للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، في شهر أغسطس/آب الجاري والذي يعقد المنتدى منذ عام 2012