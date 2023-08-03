مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تتوقع إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا

وقال المصدر ردًا على سؤال عما إذا كانت اتفاقيات تعاون ستُبرم خلال زيارة بوتين إلى تركيا: “هذا محتمل إلى حد كبير”.

وأضاف المصدر أن الشراكة بين روسيا وتركيا متعددة الأوجه، وأن التعاون بين البلدين في عدة مجالات مثمر.

وتابع: “سيتضح قبل الزيارة أي المجالات يمكن أن نوسع ونحسن تعاوننا فيها، حيث يُحتمل توقيعها في عدة مجالات، من الطاقة حتى إطفاء الحرائق، والذي شهدنا مدى كفاءته مؤخرًا”.