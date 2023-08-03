مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تتوقع إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا

تتوقع أنقرة إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو، بما في ذلك في مجال الطاقة، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى تركيا، حسبما صرح مصدر بمكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوكالة “سبوتنيك”.
وقال المصدر ردًا على سؤال عما إذا كانت اتفاقيات تعاون ستُبرم خلال زيارة بوتين إلى تركيا: “هذا محتمل إلى حد كبير”.
الكرملين: الرئيس بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان
أمس, 09:40 GMT
وأضاف المصدر أن الشراكة بين روسيا وتركيا متعددة الأوجه، وأن التعاون بين البلدين في عدة مجالات مثمر.
وتابع: “سيتضح قبل الزيارة أي المجالات يمكن أن نوسع ونحسن تعاوننا فيها، حيث يُحتمل توقيعها في عدة مجالات، من الطاقة حتى إطفاء الحرائق، والذي شهدنا مدى كفاءته مؤخرًا”.
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