القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية وتدمر عتادها على محور خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية في اتجاه خيرسون قضت على مجموعة أوكرانية ودمرت عتادها

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: “قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا و5 مركبات مدرعة و مدفع هاوتزر من طراز “ميستا-بي”.

وقالت الدفاع: “تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض 11 صاروخًا من طراز ” هيمارس” و صاروخين من طراز ” هارم”.

وبحسب الدفاع الروسية: “تم تدمير 38 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بجمهورية لوغانسك الشعبية، ودونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه”.

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.