الرئيس الفلسطيني يبحث مع ميقاتي أحداث "عين الحلوة"

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أحداث مخيم “عين الحلوة”.

وذكرت وكالة “سما”، اليوم الخميس، أن “الرئيس الفلسطيني تلقى اتصالا هاتفيا من ميقاتي، أكد من خلاله أن التواجد الفلسطيني في لبنان مؤقت إلى حين تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمسكين بتنفيذها”.

ميقاتي: من غير المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية “سائبة”

وأشار محمود عباس (أبو مازن) إلى دعم ما تقوم به الحكومة والجيش اللبنانيين للحفاظ على النظام والقانون والتهدئة ووقف إطلاق النار في مخيم “عين الحلوة”.

وفي السياق نفسه، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكّل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية.

وقال ميقاتي: “من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين، لا سيما منهم أبناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ أعوام طويلة”، حسب وكالة الأنباء اللبنانية. وشدّد ميقاتي على أن “الجيش كما سائر الأجهزة الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال”.

واتفقت الفعاليات والفصائل الفلسطينية في صيدا جنوبي لبنان، في وقت سابق، على “وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع مخيم عين الحلوة”.

هنية يطلب من حزب الله وحركة أمل التدخل لوقف اشتباكات عين الحلوة

وقال النائب اللبناني أسامة سعد، في تصريحات نقلتها قناة “الميادين”، إنه “تم الاتفاق خلال اجتماع صيدا على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين”، مضيفًا أنه “تم الاتفاق أيضا على التحقيق في عملية الاغتيال وتسليم كل من له علاقة بالعملية”.

وأكد سعد على “ضرورة عودة الهدوء للتخفيف على أبناء المخيم بعد الاشتباكات والخسائر البشرية والمادية”، مشيرًا إلى أن “ملف المخيم حساس جدًا في ظل التدخلات الخارجية، وقد يؤدي إلى تفجير الأوضاع”.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق، بأن “القيادي في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، قتل بعد تعرضه لكمين مسلح مع مرافقيه في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة”.