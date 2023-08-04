وزير الداخلية التونسي: تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ترتقي إلى المغالطة

اعتبر وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اليوم الخميس، أن تصريحات، فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام ‏للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود ‏التونسية، “يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة”.

وأكد الفقي أنه ينزّه الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما نسب له من مغالطات من قبل بعض وسائل الإعلام.

وقال الفقي: “إنه شخص نزيه ويتصف بالصدق والثبات والحرفية، ومتمكن من قواعد التعامل الدبلوماسي والدولي، ولا سبيل لجعل مسائل تتعلق بسيادة الدول وحماية أقاليمها رهن تصريحات غير دقيقة وبين أيادي الموظفين من الصف الثالث في المنظمة الدولية”، وفقا لقناة “التاسعة” التونسية.

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وأكّد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أن

“المزاعم بشأن عمليات طرد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين لا أساس لها من الصحة”، داعيا إلى “التحقق من الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية، التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية”.

وأوضح الفقي أنه يتم التعامل في ملف طرد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، بموجب القانون التونسي، ووفقا لمقتضيات المعاهدات الدولية، مشددا أن “كل هذه الزوابع الإعلامية لا تأثير لها على علاقة الأخوة بين تونس وأشقائها في ليبيا والجزائر، ولا تمس من عزيمة مؤسستنا الأمنية في التصدي للإرهاب والتهريب ومكافحة الإتجار بالبشر وكل ما من شانه الإساءة لكرامة الإنسان”.

وأشار في هذا الإطار إلى أن “السلطات التونسية أنقذت 15327 مهاجرا غير نظامي، 95% منهم يحملون جنسيات أفريقية من دول جنوب الصحراء، وذلك في في الفترة الفاصلة، بين شهري يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2023″، مؤكدا احترام الدولة التونسية والتزامها الكامل بمقومات حقوق الإنسان، لا سيما وأنه يتابع بصفة مباشرة التعاطي الإنساني والعمل الميداني للوحدات الأمنية في إطار التنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، وخاصة الهلال الأحمر التونسي، بحسب قوله.

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وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، كان قد صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأن عددا من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود الليبية، بينما لا يزال المئات، بينهم نساء وأطفال، عالقين في أوضاع سيئة للغاية وسط نقص في الماء والغذاء، حسب تعبيره.

وقال المسؤول الأممي إن “المنظمة تعبر عن قلقها الشديد إزاء “طرد” تونس للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود الليبية والجزائرية”.