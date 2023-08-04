"داعش" تعلن مقتل زعيمها خلال اشتباكات في سوريا

أعلن تنظيم “داعش” (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عديدة)، اليوم الخميس، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي، في اشتباكات في محافظة إدلب شمال شرقي سوريا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية بالإشارة إلى بيان ممثل التنظيم الإرهابي.

وزعم ممثل التنظيم الإرهابي أن زعيم التنظيم قُتل خلال اشتباكات مع جماعة “هيئة تحرير الشام” الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول عديدة) في محافظة إدلب السورية، ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه.

العراق يعلن القبض على مختص تفخيخ في “داعش” لدى محاولته دخول البلاد

أفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أن جهاز المخابرات الوطنية (MİT) قضى على زعيم “داعش” أبو الحسين القرشي، خلال عملية في سوريا.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، أشار ممثل التنظيم الإرهابي إلى أنه تم تعيين قائد جديد للتنظيم.