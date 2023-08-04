المحكمة تطلق سراح ترامب في قضية التدخل في انتخابات 2020

قررت محكمة فيدرالية في واشنطن، مساء يوم الخميس، إطلاق سراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التدخل في انتخابات عام 2020 واقتحام الكونغرس.

وحسبما ذكر مراسل وكالة “ سبوتنيك “: “لم تصر النيابة على اعتقال رئيس البيت الأبيض السابق، مشيرة إلى أنه يجب أن يلتزم بالحضور عند الاستدعاء واحترام القوانين”.

ترامب يدفع ببراءته في تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول

وأيدت المحكمة هذا المطلب، بعد ذلك وافق ترامب بنفسه على الشروط المطروحة، حيث من بينها تسليم نفسه في حالة صدور قرار اتهام.كما مُنع الرئيس السابق من مناقشة تفاصيل القضية مع أي شخص غير محاميه.

ودفع ترامب، اليوم الخميس، ببراءته في جميع التهم الأربع الموجهة إليه من قبل قاضٍ فيدرالي، وذلك في إطار محاكمته في أحداث اقتحام الكابيتول، في 6 كانون الثاني/ يناير2021.

وقال ترامب إنه “غير مذنب” في تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول ومحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب، أنه مستعد للاعتقال بتهمة اقتحام مبنى الـ”كابيتول”.

وكتب ترامب: “أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة، إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك”.

وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.