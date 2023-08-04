‏ترامب: ما يحدث معي "اضطهاد لخصم سياسي"

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الخميس، بعد مثوله أمام المحكمة بتهم جنائية متعلقة بالانتخابات أن القضية القانونية الموجهة ضده هي “اضطهاد لخصم سياسي”.

وقال ترامب للصحفيين: “عندما تنظرون إلى ما يحدث، هذا اضطهاد لمنافس سياسي. هذا لم يكن من المفترض أبدًا أن يحدث في أمريكا. هذا اضطهاد الشخص الذي يتقدم بأعداد كبيرة جدًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ويتفوق على [الرئيس جو] بايدن بكثير. لذا إذا لم تستطيع هزيمته، تضطهده أو تقاضيه. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك في أمريكا”.

المحكمة تطلق سراح ترامب في قضية التدخل في انتخابات 2020

ودفع ترامب، في وقت سابق، اليوم الخميس، ببراءته في جميع التهم الأربع الموجهة إليه من قبل قاضٍ فيدرالي، وذلك في إطار محاكمته في أحداث اقتحام الكابيتول، في 6 كانون الثاني/ يناير2021.

وقال ترامب إنه “غير مذنب” في تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول ومحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.

وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.