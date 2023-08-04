القوات الأوكرانية تواجه كثافة هائلة في حقول الألغام أثناء الهجوم المضاد

كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ممثلين في سلطات كييف، يوم الخميس، أن أوكرانيا واجهت كثافة “لا تصدق” في حقول الألغام أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد.

واشنطن – سبوتنيك . وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الجيش الأوكراني يحاول بصعوبة اختراق الخطوط الدفاعية الروسية، حيث تعيق فخاخ الدبابات وحقول الألغام التقدم، فيما وصف مسؤول أوكراني كثافة الألغام بأنها “لا تصدق”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة المخابرات الأوكرانية تبرر فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكشف السبب

وفي الوقت نفسه، نقلت القناة التلفزيونية أن “السلطات الأوكرانية تواصل خفض التوقعات بإحراز تقدم” في هجومها المضاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.