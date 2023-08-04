الولايات المتحدة تؤكد بدء مفاوضات مع أوكرانيا حول الضمانات الأمنية

صرّح متحدث باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا بدأتا، يوم الخميس، مفاوضات بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى كييف.
واشنطن – سبوتنيك. وأجاب المتحدث باسم البيت الأبيض على وكالة “سبوتنيك” في رد على طلب خطي يتعلق بتأكيد بدء هذه المفاوضات قائلاً: “نعم، يمكننا تأكيد ذلك”.
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أمس, 23:46 GMT
وفي وقت سابق، نشر الجانب الأوكراني معلومات حول بدء مثل هذه المفاوضات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال متحدثها ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات مع أوكرانيا هذا الأسبوع بشأن تقديم ضمانات أمنية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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