أعلن أوليغ كريوتشكوف مستشار حاكم شبه جزيرة القرم الروسية، اليوم الجمعة، عن عمل نظام الدفاع الجوي في بعض مناطق شبه الجزيرة، مشيرا إلى أن جميع الأهداف تم إسقاطها.

وكتب كريوتشكوف في قناته على تيليغرام: “في بعض مناطق شبه جزيرة عملت أنظمة الدفاع الجوي.. جميع الأهداف تم إسقاطها”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تواجه كثافة هائلة في حقول الألغام أثناء الهجوم المضاد

وأكد كريوتشكوف أنه لم يحدث أي دمار أو إصابات.

يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير “أصفر” من الخطر الإرهابي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.