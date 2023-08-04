الطوارئ الروسية: سماع انفجارات في مدينة نوفوروسيسك على البحر الأسود

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ونقلت وكالة “ سبوتنيك ” عن مشغل خدمات الطوارئ قوله: “تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها… وتم تلقي البلاغات”

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي يتعامل مع أهداف معادية في بعض مناطق شبه جزيرة القرم الروسية

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.

يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير “أصفر” من الخطر الإرهابي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.