صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “الشرق” الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الجمعة، بأن مسيرات قوات التجمع الهجومية دمرت دبابة أوكرانية وشاحنة “بيك أب” تقل عسكريين.

موسكو – سبوتنيك . وأوضح تشيخوف في حديث لوكالة “ سبوتنيك “، قائلا: “باستخدام مسيرات هجومية تم تدمير شاحنة بيك أب مع مسلحين في منطقة مزرعة أوكتيابر الحكومية، ودبابة معادية في منطقة ماكاروفكا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي يتعامل مع أهداف معادية في بعض مناطق شبه جزيرة القرم الروسية

وأضاف تشيخوف أن القاذفات والمقاتلات الهجومية التابعة لقوات التجمع أصابت ودمرت أماكن تجمع قوات بشرية ومعدات عسكرية للجيش الأوكراني في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكي وبريوتني.

بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية، اثنتان من طراز “فوريا” وواحدة من طراز “ليلكا”.

كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى أن الوحدات الأمامية لقوات التجمع صدت هجومًا للعدو على محور أوروزينوي وأجبرته على التراجع بعد أن كبدته خسائر فادحة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.