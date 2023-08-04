خط أنابيب بحر قزوين: البنية التحتية للخط لم تتضرر إثر الانفجارات التي وقعت قرب نوفوروسيسك

قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب غاز بحر قزوين، صباح اليوم الجمعة، إن البنية التحتية لخط الأنابيب لم تتضرر في الانفجارات التي وقعت في المنطقة الساحلية بالقرب من نوفوروسيسك، وأن الشحنات النفطية مستمرة كالمعتاد.

وقالت الشركة: “نعلن أنه في الوقت الحالي، يتم تحميل النفط كالمعتاد على الناقلات الراسية. لا توجد أضرار في البنية التحتية لخط أنابيب بحر قزوين”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الطوارئ الروسية: سماع انفجارات في مدينة نوفوروسيسك على البحر الأسود

وصباح اليوم الجمعة، قالت خدمات الطوارئ الروسية “112”، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو.

ونقلت وكالة “ سبوتنيك ” عن مشغل الخدمة قوله: “تم تقديم جميع المعلومات إلى الخدمات الخاصة، وجاري التحقق منها… وتم تلقي البلاغات”

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي يتعامل مع أهداف معادية في بعض مناطق شبه جزيرة القرم الروسية

يشار إلى القوات الأوكرانية تقوم بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتطلق الطائرات المسيرة وتقوم بأعمال التخريب. ويسري في شبه جزيرة القرم مستوى تحذير “أصفر” من الخطر الإرهابي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.