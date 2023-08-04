الكرملين: روسيا لا تصدق الولايات المتحدة بشأن تعزيز صادرات الحبوب

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وقال بيسكوف لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال بشأن استعداد روسيا لتصديق المسؤولين الأمريكيين تسهيل واشنطن تصدير الحبوب الروسية إذا عادت موسكو إلى صفقة الحبوب، أجاب بيسكوف: “لا نثق بأقوالهم”.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان التصدير الآمن للمنتجات الغذائية والزراعية الروسية، من خلال مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، في حال قررت موسكو العودة إلى اتفاقية الحبوب.

توقفت صفقة الحبوب، في 18 يوليو/ تموز الماضي، وأخطرت روسيا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.

تركيا وروسيا تبحثان الوضع بشأن “صفقة الحبوب”

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفي بوعودها.

أشار بوتين مرارًا إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة، المتمثل بتوريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية، لم يتحقق أبدًا.

تشمل مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.