الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": الرياض ستطلع موسكو على نتائج الاجتماع بشأن أوكرانيا -عاجل

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وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: “بالطبع قال أصدقاؤنا السعوديون، إنهم سيطلعوننا على نتائج الاجتماع لدينا اتصال متسق معهم”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلت، في وقت سابق، عن دبلوماسيين، أن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، خلال شهر آب/أغسطس الحالي؛ وستدعو إليها ممثلين عن نحو 30 دولة، روسيا ليست بينها.

صحيفة: السعودية تعتزم إبلاغ روسيا بنتائج محادثات السلام حول أوكرانيا

ومن بين الدول التي وجهت إليها دعوات، أوكرانيا وإندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا؛ كما أكدت المشاركة في الاجتماع، كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.