حبيب يرفض طلبا من إليون ماسك

امتنع البطل السابق لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، عن تدريب الملياردير الأمريكي ،إيلون ماسك، المدير التنفيذي لـ”تيسلا” ومالك “تويتر” استعدادا لنزال ضد مارك زوكربيرغ، مؤسس “Meta”.

طلب ماسك من حبيب أن يقوم بالإشراف على تدريبه وتجهيزه لمنازلة زوكربرغ، ولكن حبيب أعرض عن طلبه دون ذكر الأسباب

وقام الرئيس التنفيذي لمنظمة “UFC Eurasia”، أندريه غرومكوفسكي، بالمشاركة في تنظيم هذا النزال المفترض بين المليارديرين.

وصرح دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة “MMA” وبطولة القتال النهائي”UFC”، في وقت سابق، أنه على علم بموعد النزال وساهم بالفعل بالتحضير له.

ونشب الخلاف بين المليارديرين المتصارعين، على خلفية ما أطلقته “Meta” في 6 يوليو/ حزيران، حول خدمة رسائل نصية جديدة، أطلق عليها اسم “ثريدز”، وصُممت لتُزاحم “تويتر”.

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واتهم إيلون ماسك، مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا في تلميح له بالقتال الشخصي والمباشر.

وأكد ماسك على أن التحدي بالفعل لا يزال قائما، ووجه كلمة أخيرة لزوكربيرغ: “سأراك في الحلبة للقتال”، بحسب مانشرته صحيفة “فيتشيرنيايا ماسكفا”.