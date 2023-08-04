أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن واشنطن تخشى الاعتراف بأن معظم المساعدات المالية المرسلة إلى أوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.

وجاءت تصريحات ريتر على قناة Judging Freedom على منصة “يوتيوب”: “لا تستطيع الحكومة إخبارهم لأنهم لا يريدون الاعتراف بأننا نمول الدولة الأكثر فسادًا على هذا الكوكب”.

ووفقًا لضابط المخابرات السابق، فإننا نتحدث عن 60-70 بالمائة من إجمالي المساعدات المخصصة.

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وخلص الضابط بالقول إلى أنه في الوقت نفسه تدرك السلطات أن اختلاس المسؤولين الأوكرانيين لمثل هذا الحجم من الأموال يعني فشلًا تامًا في دعم زيلينسكي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.