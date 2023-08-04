أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن واشنطن تخشى الاعتراف بأن معظم المساعدات المالية المرسلة إلى أوكرانيا ينتهي بها المطاف في جيوب المسؤولين الأوكرانيين.
وجاءت تصريحات ريتر على قناة Judging Freedom على منصة “يوتيوب”: “لا تستطيع الحكومة إخبارهم لأنهم لا يريدون الاعتراف بأننا نمول الدولة الأكثر فسادًا على هذا الكوكب”.
ووفقًا لضابط المخابرات السابق، فإننا نتحدث عن 60-70 بالمائة من إجمالي المساعدات المخصصة.
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2 أغسطس, 09:51 GMT
وخلص الضابط بالقول إلى أنه في الوقت نفسه تدرك السلطات أن اختلاس المسؤولين الأوكرانيين لمثل هذا الحجم من الأموال يعني فشلًا تامًا في دعم زيلينسكي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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