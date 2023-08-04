القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع متقدمة قرب بلدات أولشانا وبيتروبافلوفكا وتوكاريفكا على محور خاركوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “على اتجاه كوبيانسك، تواصل الكتائب الهجومية لقوات مجموعة “الغرب” العمليات الهجومية على جبهة واسعة واتخذت مواقع متقدمة في بلدات أولشانا وبيتروبافلوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خاركوف”.

وأكد البيان أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية نجحت في صد أربع هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوعانسك الشعبية.

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وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 45 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ونظام مدفعية “إم 777″، بالإضافة إلى وحدات مدفعية “إم 109 بالادين” ومدفع “كراب” بولندي.

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.