نشر موقع “لوستآرمور” الروسي الإحصائي بيانات حول فعالية استخدام طائرات “لانتسيت” المسيرة الانتحارية الروسية بناءً على بيانات من مصادر مفتوحة.

وبحسب البيانات التي تم دراستها وتحليلها، فمن أصل 507 محاولة لغارات جوية على أهداف معادية، أصيب 438 هدفا منها 170 أدت إلى تدميرها كامل و268 إلى أضرار.

وتظهر البيانات الأماكن التي قامت فيها “لانتسيت” بضرب أهداف أوكرانية، حيث نفذت المسيرة الروسية عمليات على طول خط الجبهة.

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وأظهرت “لانتسيت” خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، تقدمًا تكنولوجيًا لائقًا، حيث أن التعديلات الجديدة على الطائرة المسيرة لها رأس حربي أقوى ووقت أطول في الهواء.